[아시아경제 이민우 기자] 사단법인 국제지역학회(IAAS) 26대 학회장에 김준엽 경희대 국제대학 학장 겸 국제대학원장이 선임됐다.

국제지역학회는 김 교수가 내년 1월1일부터 2023년 1월1일까지 학회장을 맡는다고 11일 밝혔다.

26년 역사를 가진 국제지역학회는 사회과학과 인문학을 아우르는 다학제 학술 단체로 2000명이 넘는 학회원이 참여하고 있다.

김 학회장은 "전임 학회장과 학회원들의 참여 덕분에 현재의 위상을 갖게 됐다"며 "앞으로 글로벌과 융합을 키워드로 사회과학, 인문학뿐만 아니라 자연과학과 공학에 이르기까지 학문적인 융합과 글로벌 지역의 결합으로 학제간 연구의 위상을 높이겠다"고 포부를 밝혔다. 김 학회장은 한국산업클러스터학회 부회장, 한국생산성학회 산업혁신포럼 회장 등을 역임한 바 있다.

