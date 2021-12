윤석열 "이재명, 말장난 그만하라…바로 특검 들어가자"

"부산저축은행 포함해서 하자고 말한 게 언제인가"라며 비판

[춘천=아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 대장동 개발 특혜 의혹 관련 특검 도입을 놓고 이재명 더불어민주당 대선후보를 향해 "말장난 그만하라"고 목소리 높였다.

윤 후보는 11일 강원 춘천 국민의힘 강원도당에서 열린 '강원도 선거대책위원회 출범식' 이후 기자들과 만나 "나는 이 후보의 말에 대꾸하고 싶은 생각이 없는데 이게 무슨 말인지 모르겠다"고 밝혔다.

이어 윤 후보는 "그분(이 후보)도 법조인인데 웬만하면 내가 상대당 후보에 대해 이런 식의 표현을 하고 싶지 않지만 무슨 말인지 모르겠다"며 "매일 바뀐다"고 꼬집었다.

윤 후보는 또 "특검 문제는 부산저축은행 포함해서 하자고 말한 게 언제인가"라며 "정말 자신이 없으면 못하겠다고 딱 부러지게 버티든가, 할거면 180석 가진 정당에서 빨리 특검법을 야당하고 협상을 들어가든지 그렇게 하면 되는 것"이라고 말했다.

그러면서 윤 후보는 "말장난 그만하고 바로 (특검) 들어가자 이 말"이라고 강조했다.

앞서 이 후보는 이날 대장동 의혹 특검 도입에 대해 "윤 후보가 (자신에게) 불리한 것은 빼고 하자는 것은 결국 하지 말자는 것 아니냐"고 언급하며 특검 도입 지연 책임을 윤 후보에게로 넘겼다.

