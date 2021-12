작년 서울 전동 킥보드 등 '개인형 이동수단 가해사고' 급증…일년새 200%↑

서울의 개인형 이동수단 가해사고 2건 중 1건은 안전운전 불이행

4년간 사고 600건 중 자치구별로 살펴보면 강남·서초·송파구가 가장 많아

[아시아경제 임철영 기자] 지난해 서울에서 전동 킥보드, 전기 자전거 등 개인형 이동수단 가해사고 건수가 일년새 134건에서 387건으로 급증한 것으로 나타났다.

12일 서울연구원은 ‘서울 개인형 이동수단 가해사고’를 주제로 서울인포그래픽스를 통해 2020년 서울에서 발생한 개인형 이동수단 가해사고는 387건이었고 사망·중상·경상·부상자수(사상자)는 421명으로 가해사고 건수와 사상자수 모두 전년 대비 약 200% 증가했다고 밝혔다.

2019년 대비 2020년 개인형 이동수단 가해사고 증가율은 서울(188.8%)이 서울을 제외한 전국(62.9%)보다 3배 이상 높았고, 사상자수 증가폭 역시 서울(200.7%)과 서울 외 전국(68.3%)의 차이가 컸다. 개인형 이동수단은 전기를 동력으로 하는 전동 킥보드, 전동 휠, 전기 자전거, 초소형 전기차 등을 의미한다.

아울러 2017년부터 2020년까지 4년 동안 서울에서 발생한 개인형 이동수단 가해사고 유형은 차대차가 50.7%로 절반 이상을 차지했고, 차대사람 42.5%였으며 단독사고는 6.8%로 집계됐다. 같은 기간 가해사고 법규위반 사항은 ‘안전운전 불이행(휴대전화 조작, 담배, 전방 주시 태만, 운전미숙 등)’이 57.5%로 가장 큰 비중을 차지했고 ‘신호위반’ 8.3%, ‘중앙선 침범’ 4.8% 순(기타 제외)으로 조사됐다.

지난 4년간 서울에서 발생한 개인형 이동수단 가해사고 600건을 자치구별로 살펴보면 강남구가 134건으로 가장 많았고 서초구 51건, 송파구 42건으로 ‘강남 3구’가 개인형 이동수단 가해사고 상위 3개 자치구로 집계됐다.

한편 시간대별 개인형 이동수단 가해사고 건수를 보면 주로 출·퇴근 시간 사고 발생이 많았으나 코로나19 발생 이후인 2020년에는 심야시간 발생 건수가 2017~2019년과 비교했을 때 다른 시간대에 비해 급증한 것으로 분석됐다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr