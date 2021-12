LG유플러스, 취준생 위한 토익학습 무료 이용권 증정 이벤트

20대 모바일 고객 선착순 6천명에게 ‘AI토익스피킹’ 2개월 이용권 증정

현역병사 대상 ‘AI튜터’ 무료 체험 혜택도 제공

[아시아경제 구은모 기자] LG유플러스는 이달 31일까지 인공지능(AI) 기반 토익(TOEIC) 학습 서비스인 'AI토익스피킹' 2개월 이용권을 증정하는 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

LG유플러스는 자사 모바일 고객 중 올해 12월 기준 20~30세인 1992~2002년생 선착순 6000명에게 AI토익스피킹(월 5만9800원) 서비스를 2개월간 이용할 수 있는 혜택을 제공한다.

AI토익스피킹은 LG CNS의 AI영어교육 서비스로, 올 2월 국내 AI 기반 영어교육 프로그램 중 처음으로 한국영어교육학회(KATE)의 영어교육 인증을 받았다. 모의테스트 수행 시 예상 점수와 지표별 진단결과 제공하는 ‘실전 모의고사’, 표현별 AI분석 통해 취약한 영역을 개인별로 제공하는 ‘학습표현별 AI분석’, 목표레벨 설정 시 학습계획을 제공하는 ‘자가 학습 위한 플래너’ 등 기능이 있다.

내년 상반기 취업 시즌에 앞서 LG유플러스는 취업 준비생들의 주요 준비사항 중 하나인 토익 시험을 부담 없이 준비할 수 있도록 이 같은 이벤트를 준비했다고 설명했다. 토익스피킹 개발기관 ‘ETS’는 지난해 토익 스피킹 응시 목적 조사 결과 ‘취업(50.5%)’이 가장 높은 비율을 차지했다고 발표한 바 있다.

LG유플러스 공식 홈페이지 내 이벤트 페이지를 통해 신청이 가능하며, 당첨자는 신청 후 2주일 이내 문자메시지를 통해 개별 안내될 예정이다.

또한 현역병사를 대상으로는 LG CNS의 ‘AI튜터’ 무료 체험혜택도 추가로 제공한다. AI튜터는 수십 만개의 영어 문장을 학습한 AI가 학습자와의 대화를 통해 답변내용, 맥락, 유창성, 필수단어 등 영어 말하기 능력을 분석하는 비대면 외국어 학습 서비스다.

AI토익스피킹과 AI튜터는 안드로이드, iOS를 모두 지원하며, 원스토어, 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어를 통해 다운로드가 가능하다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr