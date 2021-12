"5000만 고객이 선택한 뷰티제품" 롯데온, 출범 후 첫 '뷰티어워드' 진행

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 오는 13일 출범 이후 첫 '롯데온 뷰티어워드'를 발표한다고 12일 밝혔다.

'2021 롯데온 뷰티어워드'에서는 올해 가장 많은 사랑을 받은 뷰티 제품을 선정하고, 올해의 7대 뷰티 트렌드도 함께 소개한다. 오는 13일부터 19일까지는 '뷰티어워드 페스티벌'을 진행해 16개 부문에서 선정된 인기 브랜드 및 제품을 최대 30% 할인 판매한다.

롯데온은 롯데쇼핑 통합 플랫폼으로 백화점, 마트, 롭스 등에서 판매하는 다양한 브랜드 데이터를 보유하고 있다. 이번에는 전국 32개 매장을 보유한 화장품 매출 1위 롯데백화점의 판매 데이터까지 통합한 결과로 어워드 제품을 선정해 신뢰도를 높였다. 실제로 이번 어워드 수상 제품은 지난 1년(2020년 11월~2021년 10월) 간 5741만명의 고객이 구매한 1억7657만 건 롯데백화점과 롯데온 판매 데이터를 분석한 결과다.

롯데온의 뷰티 상품군은 최근 온라인 뷰티 시장 성장세와 맞물려 성장하고 있다. 통계청에 따르면 지난해 화장품 온라인쇼핑 거래액은 12조원대로 처음으로 10조원을 돌파했다. 화장품 모바일 쇼핑 거래액은 7조원대로 전년 대비 30% 이상 성장하고 있는 것으로 나타났다. 롯데온의 올해 1~11월 화장품 매출은 전년 대비 약 40% 늘었으며, 구매자 수도 30% 이상 증가했다.

롯데온은 "고객에게 신뢰도 높은 정보를 정보를 제공하고 뷰티 시장에서의 위상을 강화하기 위해 출범 이후 첫 '2021 롯데온 뷰티어워드'를 진행한다"고 말했다. 스킨케어, 바디케어, 클렌징 등 16개 부문에서 3위까지의 제품을 선정해 수상한다. 업계 최초로 전국 롯데백화점 판매 데이터를 통합해 선보이는 만큼 '럭셔리 스킨케어' 부문을 별도로 마련해 차별화했다. 수상 브랜드 및 제품에는 무상으로 '어워드 위너' 엠블럼을 제공하고 기획전을 진행하는 등 적극적인 마케팅을 지원한다. 올해를 시작으로 매년 12월 그 해의 뷰티어워드를 발표할 예정이다.

대규모 데이터를 바탕으로 2021년 7대 뷰티 트렌드를 롯데온 키워드에 맞춰 소개한다. '럭셔리 스킨케어의 강세(Luxury Skincare)', '나만의 피부 톤 찾기(One's True Shade)' 등 각 트렌드를 선정한 이유와 어워드를 수상한 제품의 선정 배경 등을 소개한다.

롯데온은 13일부터 19일까지 뷰티어워드 발표를 기념해 '뷰티어워드 페스티벌'을 진행한다. 롯데온 애플리케이션(앱)에서 '뷰티어워드'를 검색하면 부문별 수상 제품을 확인할 수 있다. 관련 제품을 최대 30% 할인 판매한다. 페스티벌에는 설화수, 에스티로더, 키엘, 아베다, 조말론 등 인기 뷰티 브랜드가 참여했다. 어워드 수상 제품을 구매하는 고객에게는 엘포인트 3000점을 추가로 적립해주며, 5만원 이상 구매 고객에게는 최대 1만원 할인쿠폰을 제공한다. 더불어 매일 카드사별 최대 10% 즉시 할인 혜택도 제공한다.

