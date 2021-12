LG·GM, 미시간주에 20억달러 규모 배터리 공장 건설

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 자동차 회사 제너럴 모터스(GM)가 미시간주에 신규 전기차 공장 설립을 위해 30억달러를 투자할 계획이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. GM은 LG에너지솔루션과 함께 미시간주에 20억달러를 투자해 신규 배터리 공장도 건설할 것으로 알려졌다.

WSJ은 10일(현지시간) GM이 디트로이트 인근 오라이언 소재 공장을 전기 픽업트럭 제조 허브로 변경할 예정이라고 소식통을 인용해 전했다. 이 공장은 현재는 사실상 방치된 상태지만 약 20억달러의 투자에 힘입어 1500명이 근무하는 전기차 공장으로 거듭나게 된다.

GM은 미시간주 랜싱 소재 공장 인근에 LG에너지와 함께 배터리 셀 공장도 건설할 계획이다. 양사가 50대50 합작 투자할 예정으로 총 20억달러가 투입된다. GM과 LG가 각각 10억달러를 부담할 전망이다.

GM과 LG는 미국 전기차 시장 공략을 위해 얼티엄셀을 합장 설립했다. 얼티엄셀은 현재 오하이오주에 배터리 공장을 건설 중이다.

GM 관계자는 해당 지자체와 세금 감면 협상과 승인 과정에 있다면서 계획이 변경될 수 있다고 설명했다.

