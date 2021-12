"백신 미접종자 벌금 480만원"… 14세 이상 백신 의무화한 오스트리아

임산부·의료적 이유 미접종자, 의무 대상 제외

[아시아경제 나예은 기자] 오스트리아가 내년 2월부터 14세 이상을 대상으로 코로나19 백신 접종 의무화를 추진한다. 위반 시 분기 별 3600유로(약 480만원)의 벌금도 부과한다.

주요 외신에 따르면, 볼프강 뮈크슈타인 보건장관은 지난 9일(현지시간) 기자회견을 열고 백신 접종 의무화 방안을 공개했다.

해당 계획안에 따르면 백신 의무화 최저 연령은 14세이며, 의회가 계획안을 승인하면 내년 2월부터 2024년 1월까지 시행된다. 현재 여당은 물론 두 야당 모두 지지하고 있어 백신 접종 의무화 도입은 사실상 확정된 상태다.

임산부 혹은 의료적 이유로 백신을 맞을 수 없는 사람은 접종 의무 대상에서 제외될 예정이다. 또 백신 접종을 하지 않았더라도 벌금 부과 전 백신 접종을 선택하면, 벌금을 600유로(약 80만원)로 낮출 계획이다.

오스트리아 법무장관과 보건장관은 "백신을 접종하지 않은 시민들을 처벌하고 싶지 않다"면서 "우리는 그들을 설득해 백신을 접종하도록 만들고 싶다"고 밝혔다.

현재 서유럽 국가 중 백신 접종률이 낮은 국가로 꼽히는 오스트리아는 인구의 약 68%가 백신 접종을 완료했다.

한편 오스트리아 정부는 지난달 22일 전국적 봉쇄에 돌입했다. 이에 따라 필수 상점 등을 제외한 일반 상점의 영업이 중단됐고, 식료품 구매나 병원치료, 운동 등 예외적 상황을 제외하고 외출이 제한됐다. 정부는 이번 백신 의무화 계획 실행에 따라 백신 접종자와 감염에서 회복한 사람에 한해 현재 진행하고 있는 봉쇄 조처를 해제한다고 밝혔다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr