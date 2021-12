[아시아경제 부애리 기자] 남궁훈 카카오게임즈 각자대표가 대표이사직에서 사임한다고 10일 밝혔다.

남궁 대표는 지난 1일 선임된 카카오의 미래 이니셔티브 센터장으로서 역량에 집중하기 위한 결정이라고 설명했다.

남궁 대표는 김범수 카카오 의장과 함께 카카오공동체의 미래 10년을 위한 글로벌 시장 공략과 미래 먹거리 발굴 등에 더욱 속도를 낸다는 계획이다.

카카오게임즈는 조계현 단독 대표 체제로 전환하고 새 출범을 알렸다. 한상우 최고전략책임자(CSO)를 수석 부사장으로 안양수 PC 기술본부장을 최고기술책임자(CTO) 등으로 선임하는 등 임원 인사를 진행했다.

카카오게임즈 관계자는 "시즌2를 위해 글로벌 게임 시장 경쟁력을 강화하고 변화와 성장의 폭을 넓히기 위한 경영 체계를 다져나갈 것"이라고 전했다.

