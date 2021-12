우리금융, 완전 민영화 기념 연 2.03% 특판 출시

특판 예·적금 상품 출시 및 경품 이벤트

[아시아경제 김진호 기자] 우리금융그룹은 23년 만의 완전 민영화 성공을 기념해 자회사들을 통한 특판 상품 출시 및 이벤트를 진행한다고 12일 밝혔다.

우리은행은 최고 연 2.03%의 고금리 특판예금 ‘우리고객님 고맙습니다 정기예금’을 출시했다. 기본금리는 1년제 연 1.53%, 2년제 연 1.63%이며, 최대 연 0.4%포인트의 우대금리를 추가로 제공한다.

특히 중도해지(약정기간 1/2 경과 후 해지)시 기본금리와 우대금리를 모두 적용받을 수 있다.

우리카드는 풍성한 경품 이벤트를 진행 중이다. 이달 말까지 우리카드를 10만원 이상 이용하는 고객(법인, 기프트카드 제외) 대상으로 추첨을 통해 총 5만명에게 ▲1등 골드바 100g(1명) ▲2등 더 셰리프TV(3명) ▲3등 플레이스테이션5(10명) ▲4등 다이슨 수퍼소닉(50명) 등 풍성한 경품을 증정한다. 우리카드 스마트앱을 통한 응모 및 앱 동의가 필수이며, 간편결제 이용 시 1회 추가 추첨 기회를 받을 수 있다.

우리금융 저축은행은 최고 연 5.0%의 고금리 특판적금 ‘위드정기적금’을 출시했다. 연 2.1% 기본금리와 ‘우리원저축은행’ 앱 설치 후 마케팅 동의를 하면 연 2.9%포인트의 우대금리를 추가로 받을 수 있다. 특판적금은 1인 1계좌, 월 1만원부터 최대 20만원까지 가입 가능하며, 영업점은 물론 인터넷뱅킹 및 모바일뱅킹(SB톡톡플러스)을 통해 가입할 수 있다.

우리금융그룹 관계자는 “완전 민영화를 기념해 우리금융그룹과 함께 해주신 고객님에게 감사의 마음을 전하는 상품과 이벤트를 마련했다”며 “앞으로도 고객 중심의 상품과 서비스를 지속 출시할 계획”이라고 밝혔다.

