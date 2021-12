검찰이 김만배 화천대유자산관리 대주주의 누나 김명옥씨를 10일 소환했다. 이날 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀은 김씨를 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.

김씨는 2019년 4월 국민의힘 윤석열 대선후보의 부친 윤기중 연세대 명예교수 소유의 연희동 단독 주택을 19억원에 매입한 바 있다. 윤 후보는 당시 서울중앙지검장이었다.

일각에서는 이에 대해 김만배씨가 누나를 통해 윤 후보 측에 뇌물을 건넨 것이라는 의혹을 제기했다. 당시 시세가 30억원을 웃돌았다는 점에서 '다운계약서' 작성이 의심된다는 주장도 나왔다.

윤 후보 측은 이에 부동산 중개업자의 소개를 받아 매수자의 신상을 모르는 상태에서 거래가 이뤄진 것이라고 반박했다. 다운계약서 의혹도 사실무근이라고 했다.

검찰은 김씨를 상대로 윤 후보 부친의 주택을 매입한 경위와 대장동 사업에 참여한 배경 등을 조사한다는 방침이다.

