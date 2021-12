"냄새난다" 70대 노모 옷 벗기고 내쫓아 숨지게 한 딸

[아시아경제 강주희 기자] 냄새가 난다는 이유로 70대 노모의 옷을 벗겨 집 밖으로 내쫓아 사망에 이르게 한 딸이 경찰에 붙잡혔다.

전북 전주완산경찰서는 존속학대치사 혐의로 40대 A씨를 붙잡아 조사 중이라고 10일 밝혔다. A씨는 지적 장애가 있는 것으로 조사됐다.

A씨는 지난 9일 오후 7시께 전주시 완산구의 원룸에서 어머니 B씨를 집 밖으로 내쫓아 저체온증으로 숨지게 한 혐의를 받는다.

당시 B씨는 원룸 주차장에서 1시간 30여 분 동안 추위에 떨었던 것으로 조사됐다.

원룸 인근을 지나가던 한 시민이 B씨를 발견해 경찰에 신고했고, B씨는 병원으로 옮겨져 치료받았으나 끝내 숨을 거뒀다.

A씨는 조사에서 "씻지 않고 냄새가 나 겉옷 하나 걸치게 한 뒤 집 밖으로 내쫓았다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 B씨가 저체온에 의한 사망으로 추정된다는 의료진의 소견 등을 토대로 A씨를 체포했다.

경찰은 B씨의 정확한 사망 원인을 파악하기 위해 부검을 의뢰한 상태며, 결과가 나오는 대로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 예정이다.

