구례군, 2021 대한민국 지방자치 혁신대상 우수상 수상

[구례=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 구례군(군수 김순호)은 서울 강남구 건설회관에서 열린 ‘2021 대한민국 지방자치 혁신대상’에서 행정혁신부문 우수상을 수상했다고 10일 밝혔다.

대한민국 지방자치 혁신대상은 지방자치제 시행 30주년을 맞이해 전국시장군수구청장협의회와 국회행정안전위원회가 후원해 지방자치와 지역발전에 탁월한 성과를 거둔 자치단체를 선정하는 행사다.

이번 혁신대상에는 56개 지자체에서 총100여개가 넘는 우수사례가 접수돼 1차 서류심사와 2차 프레젠테이션을 통해 최종 수상기관 및 대상자가 선정됐다.

구례군은 천은사 입장료 문제 해결, 지역발전혁신협의회 구성 운영, 구례형 교육자치 모델 구축, 군민 맞춤 현장 소통행정 추진, 주민참여 SNS홍보 활성화 등 민·관 거버넌스를 구축하고 적극적인 소통행정을 추진하여 많은 지역 현안을 해결한 점에서 높은 평가를 받았다.

김순호 구례군수는 “군민화합을 위해 무엇보다도 소통에 중점을 두고 모든 정책을 추진했다”며 “군민과 만나고 연대하여 더 좋은 구례를 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr