무주군, 가로등 관리체계 일원화

건설과서 일괄 관리…안전한 야간통행 보장

[무주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 무주군은 가로등 관리체계를 일원화 해 효율적이고 체계적으로 관리하기로 했다고 10일 밝혔다.

군은 올해 가로등관리 일원화 추진계획을 수립하고 현황 파악을 실시한 결과 우선 민원봉사과와 관광진흥과에서 관리하고 있는 가로등 총 268개를 건설과에서 일괄 관리하기로 했다.

건설과에서 관리하는 가로등은 4960개에 이른다.

나머지 부서에서 관리하는 가로등의 일원화는 후에 추가한다는 계획이다.

무주군은 각 관리부서가 가로(보안)등의 점멸기시스템을 확인 후 동일한 점멸기시스템으로 교체하고 주무부서로 관리 전환할 예정이다.

이에 따라 그동안 설치 위치에 따라 각 부서에서 관리하고 있어 체계적인 관리가 어려운데다 신속한 출동과 고장 처리가 어려워 고장시 주민들에게 불편을 초래한 것을 없애고, 주민들의 야간 보행시 안전한 통행권 조성, 신속한 고장 처리, 전기요금 절약 등의 효과가 기대된다.

무주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr