[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교에서 위탁운영 중인 전남도 어린이급식관리지원센터(센터장 노희경 식품영양학과 교수)는 10일 '2021년 우수 어린이 급식소'를 선정했다고 밝혔다.

센터에서 운영하는 프로그램에 적극 참여하고 위생·안전·영양 관리 체크리스트 점수가 높은 나주 12개소, 함평 1개소, 구례 1개소 등 14곳을 우수 어린이급식소로 선정해 시상했다.

올해는 코로나19 상황을 감안, 시상식 대신 우수어린이급식소 현판과 지원 물품을 방문·지급했다.

노희경 센터장은 "수상한 모든 기관에게 축하의 말을 전한다"며 "어린이와 학부모 모두가 안심할 수 있도록 어린이급식소 내 급식환경과 위생·영양 수준을 향상시키는데 최선을 다 할 것"이라고 말했다.

