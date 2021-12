머스크가 조교시절 채점한 과제물 910만원에 낙찰

[아시아경제 권재희 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 대학교 조교 시절 채점한 과제물이 경매에서 약 7000달러에 팔렸다고 9일(현지시간) 정치전문매체 더힐이 보도했다.

보도에 따르면 최근 미국 경매업체 RR옥션이 보스턴에서 진행한 온라인 경매에서 1995년 머스크가 조교 시절 채점한 펜실베이니아대 와튼 경영대학원 과제가 7753달러(약 910만원)에 낙찰됐다.

이 과제물에는 머스크의 전체 서명은 없지만, 그의 이니셜과 함께 "미국은 그 어느 때 보다 빠르게 변하고 있다"는 등의 짧은 멘트가 남겨 있다고 더힐은 전했다.

그러나 누가 이 과제물을 낙찰받았는지 신원은 알려지지 않았다.

해당 과제물을 RR옥션에 위탁한 브라이언 토머스는 업체에 보낸 편지에서 "당시 펜실베이니아대 학생이던 머스크는 깐깐한 채점자였다"며 "그는 내가 농담으로 과제물에 비속어를 쓴 것을 두고 2점을 감점했다"고 말했다.

이어 "머스크는 과학 및 산업계의 선구자이자 거물"이라며 "그의 이름과 성은 널리 알려졌고, '아이언맨' 등으로 우상화되고 있다"고 했다.

머스크는 1997년 펜실베이니아대에서 경제학과 물리학 학위를 취득했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr