“월급 1%는 당신 것” … 수자원공사 물사랑나눔단, 경산 자인면 경로당에 냉난방기 선물

식료품·연탄·장학금·방역 꾸러미 등 매년 꾸준

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 한국수자원공사 물사랑나눔단이 경북 경산시 자인면 계남2리 경로당에 냉·난방기를 전달했다.

냉·난방기에는 다가올 강추위에도 지역민이 따뜻하고 포근하게 지내길 바라는 마음을 담았다.

한국수자원공사 전국 지사별 임직원 자원봉사 단체인 K-water 물사랑나눔단은 2004년 7월에 창단해 환경보존, 재해 발생지역 구호, 벽화 그리기, 이웃돕기 등 사회공헌활동을 한다.

수자원공사는 물사랑나눔단의 봉사활동을 지원하고자 사회봉사 관리시스템인 사회공헌 시스템을 구축해 자원봉사활동의 전 과정을 체계적으로 돕는다.

공사 임직원은 매월 급여에서 일정액을 물사랑나눔펀드에 모금하고 모인 금액만큼 공사에서도 후원금 예산을 편성해 물사랑나눔단의 활동을 지지하기도 한다.

50여명의 회원이 활동하는 물사랑나눔단은 매년 쌀과 라면 등 식료품 전달, 연탄 봉사, 장학금 지원 등 꾸준히 나눔을 실천했으며 지역민이 코로나19로부터 안전하도록 방역 꾸러미도 전했다.

추연길 단장은 “임직원 월급의 1%를 적립해 모은 회비로 냉·난방기 선물을 드리게 됐다”라며 “경로당에 모여 쉬면서 추운 겨울을 따뜻하게 보내시길 바란다”라고 말했다.

최순환 자인면장은 “어려운 시기에도 꾸준히 마음을 나눠준 물사랑나눔단에 감사하다”라며 “냉·난방기가 설치돼 우리 경로당이 어르신들의 아늑한 보금자리가 되겠다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr