삼성카드 임원후보추천위원회

김대환 부사장을 사장으로 승진 결정

[아시아경제 기하영 기자]김대환 삼성카드 대표이사가 부사장에서 사장으로 승진했다.

삼성카드는 10일 임원후보추천위원회를 열고, 김 대표이사 부사장의 사장 승진을 결정했다고 밝혔다.

김 사장은 삼성생명에서 마케팅전략그룹 담당임원, 경영혁신그룹장 및 경영지원실장을 역임한 재무 분야 전문가다. 지난해 삼성카드 삼성카드 대표이사 부임 이후 디지털·데이터 역량 기반의 경영 혁신 활동을 통해 업계 내 입지를 공고히 하며 사상 최고 실적을 견인했다는 평가다.

삼성카드는 부사장 이하 2022년 정기 임원인사도 조만간 마무리해 확정·발표할 예정이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr