한화시스템, 104개 협력사에 거래대금 95억원 조기 지급

우수협력사 20곳에 KF마스크 5만개도 지원

[아시아경제 김흥순 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 15,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 417,985 전일가 15,600 2021.12.10 10:02 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, EBS와 메타버스 공공교육 플랫폼 구축키로한화시스템·트루윈 합작사 '한화인텔리전스' 창립…전장사업 출격한화시스템, 396억원 규모 흥국생명 차세대시스템 구축 계약 close 은 연말을 앞두고 104개 협력사를 대상으로 95억원 규모의 거래대금을 조기 지급한다고 10일 밝혔다.

한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 15,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 417,985 전일가 15,600 2021.12.10 10:02 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, EBS와 메타버스 공공교육 플랫폼 구축키로한화시스템·트루윈 합작사 '한화인텔리전스' 창립…전장사업 출격한화시스템, 396억원 규모 흥국생명 차세대시스템 구축 계약 close 은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소협력사들의 원활한 자금 운용을 돕기 위해 이달 20일까지 지급 예정이던 거래 대금을 열흘 앞당겨 이날부터 순차 지급한다.

또 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 15,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 417,985 전일가 15,600 2021.12.10 10:02 장중(20분지연) 관련기사 한화시스템, EBS와 메타버스 공공교육 플랫폼 구축키로한화시스템·트루윈 합작사 '한화인텔리전스' 창립…전장사업 출격한화시스템, 396억원 규모 흥국생명 차세대시스템 구축 계약 close 은 지난 8일 우수 협력사 20곳을 선정해 KF94 마스크 5만개도 지원했다. 정선원 한화시스템 지속가능경영팀장은 "코로나19 상황 속에서도 협력사와 탄탄한 신뢰를 바탕으로 슬기롭게 위기를 극복해 나가고 있다"며 "앞으로도 다양한 동반성장 활동으로 협력사와 굳건한 협업 관계를 유지할 것"이라고 말했다.

