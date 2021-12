보드람치킨, 소자본 배달형 매장 ‘도화점’ 첫 오픈

[아시아경제 문혜원 기자] 보드람치킨이 첫 소자본 배달형 매장 ‘보드람치킨 도화점’을 열었다고 10일 밝혔다.

보드람치킨 도화점은 비대면 서비스에 특화된 투고&딜리버리 형태의 소자본 배달형 매장이다. 홀 자리 구성 없이 포장과 배달만 가능하다.

보드람치킨에 따르면 소자본 배달형 매장은 홀, 배달, 테이크아웃이 모두 가능한 표준 매장 창업 비용 대비 초기 창업 비용을 20% 정도 낮출 수 있다. 또 33㎡(10평) 이하의 평수로 구성돼 임대료, 인건비 등 고정비 절감이 가능하다.

보드람치킨은 첫번째 투고&딜리버리 매장을 개설한 데 이어 소자본 배달형 매장을 확산해 나갈 계획이다. 1인 운영에 최적화된 메뉴얼 구축을 비롯해 키오스크를 통한 무인 주문 시스템 도입을 검토 중이다.

한편 보드람치킨은 예비 창업주를 대상으로 본사 차원의 다양한 지원책을 펼치고 있다. 예비 창업주의 상황과 상권에 따라 고수익 실현이 가능한 ‘표준형 매장’, 상대적으로 창업 비용 부담이 적은 ‘소자본 매장’을 제안하고 있다.

여기에 다년간의 현장 경험을 보유한 전문가가 가맹 상담부터 상권분석, 인테리어 시공을 지원하며, 오픈을 앞둔 모든 점주를 대상으로 SNS를 활용한 홍보 전략 강의와 온라인 마케팅 교육을 진행한다. 오픈 후에도 슈퍼바이저를 통해 QCS(Quality Clean Service)를 진행, 창업주가 안정적으로 자리를 잡을 수 있도록 전방위 지원에 나서고 있다.

보드람치킨은 예비 창업주를 위한 창업 프로모션을 진행하고 있다. 이번 프로모션은 연말까지 진행되며 기간 내 신규 가맹 계약을 체결하면 가맹비 50% 감면, 로열티 면제 혜택을 보장한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr