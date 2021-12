동아오츠카, ‘오로나민C·하스스톤 용병단 드링크’ 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 동아오츠카는 블리자드의 전략 카드게임 하스스톤과 함께 손잡고 ‘오로나민C·하스스톤 용병단 드링크’ 기획상품을 출시한다고 10일 밝혔다.

‘오로나민C·하스스톤 용병단 드링크’는 지난 10월 13일 하스스톤에 추가된 게임모드 ‘용병단’의 협업 상품으로, 오로나민C 1박스(10입)와 캐릭터 쿠폰팩 카드 1장, 용병 카드 1장으로 구성됐다.

하스스톤 게임 이용자들의 소장욕을 자극하는 카드는 ‘빛나래’, ’대장군 분’ 캐릭터 쿠폰팩 카드 2개, ‘디아블로 2종’, ‘그롤’, ‘실바나스’ 용병 카드 4개 중 캐릭터 쿠폰팩 카드, 용병 카드 각각 1장씩 총 2장이 포함된다.

캐릭터 쿠폰 카드는 하스스톤 게임 시 사용 가능하며, 용병 카드는 PVC 소재로 제작했다.

한편 오로나민C는 MZ세대 소통 강화와 e스포츠 시장 확대에 발맞춰 지난해 비타민 드링크 최초로 e스포츠 시장에 진출했으며, 올해까지 2년 연속 e스포츠 대회 ‘오로나민C 하스스톤 히어로즈 챔피언십(OHHC)’을 성공적으로 개최한 바 있다.

