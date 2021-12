잉글우드랩코리아, ‘3000만불 수출의 탑’ 수상

[아시아경제 이승진 기자] 미국 소재 화장품 연구개발 및 제조생산 기업 잉글우드랩의 자회사 잉글우드랩코리아가 ‘2021년 인천 무역의 날’ 행사에서 ‘3000만불 수출의 탑’을 수상했다고 10일 밝혔다.

이는 2019년 제56회 무역의 날 기념식에서 ‘5백만불의 탑’을 수상한 이래 2년 만에 이룬 성과다. 무역의 날 기념식은 한국무역협회가 주최하고 산업통상부가 후원하는 행사로서 매년 해외시장 개척 및 수출증대에 이바지한 업체를 선정해 수출의 탑을 수여하고 있다.

잉글우드랩코리아의 2021년 수출액(2020년 7월 ~ 2021년 6월말 기준)은 총 3000만 달러로 집계됐다. 이는 전년 동기 수출액인 850만 달러 대비 약 243.1%의 높은 성장률이다.

실제로 잉글우드랩코리아의 2021년 3분기 누적 매출액은 403억으로써 2020년 온기 매출액인 260억원을 뛰어 넘으며 매출 고성장을 달성했다. 코로나19로 인한 글로벌 경기침체 속에서도 체계적인 영업전략 전개와 온라인 마케팅 중심의 인디브랜드 공략에 주력한 결과이다.

잉글우드랩코리아는 모회사 잉글우드랩과 함께 ‘2019 코스모프로프 라스베이거스’ 참가를 시작으로 ‘2021 코스모프로프 라스베이거스’ 및 ‘2021 메이크업 인 뉴욕’에 참가한 바 있다.

올해 전시회에서 잉글우드랩코리아는 모회사와 신규 고객사를 발굴하기 위해 클린 뷰티 트렌드를 반영한 스킨케어 제품과 MZ세대들을 겨냥한 메이크업 제품을 선보였다.

잉글우드랩코리아 관계자는“3000만불 수출의 탑 성과는 지속적인 혁신과 고객사와의 관계 증진 등에 매진한 결과라고 생각한다”며 “지난 한 해 잉글우드랩코리아는 글로벌 브랜드 중심의 미국 화장품 시장에서 인디 뷰티브랜드의 성장성을 확인했다. 차별화된 제형 등 미국 현지 고객사 니즈에 부합한 제품을 꾸준히 선보여 미국 화장품 ODM 시장에서 입지를 굳힐 것” 이라고 포부를 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr