성동구 ‘2022학년도 대입 정시 설명회’ 연다

[아시아경제 박종일 기자] 성동구(구청장 정원오)가 올 대학수학능력시험에 응시한 수험생을 대상으로 ‘2022년 대입 정시 설명회’를 17일 개최한다.

입시전문가 이영덕 대성 학력개발 연구소장이 직접 출연하는 이번 입시설명회는 2022학년도 수능 결과를 분석하고 정시 지원전략에 대해 상세히 설명한다.

수능 결과를 토대로 정시 지원 전략을 총체적으로 짚어주는 특강도 마련해 정시 전형 대학학과에 대한 지원가능 점수 안내와 함께 수능 점수 분포에 따른 대학 지원 방안도 전략적으로 소개한다.

당일 오후 2시에 성동구청 3층 대강당에서 개최되는 설명회는 온·오프라인으로 동시에 진행된다. 설명회는 특별방역 대책에 따라 백신접종 완료자에 한해 사전접수를 받은 200명은 현장 설명회에 참여할 수 있으며 성동구청 공식 유튜브 채널을 통해 온라인으로도 시청할 수 있다.

모든 참가자에게는 2022학년도 배치표 자료집을 온·오프라인으로 무료로 제공하며 입시 전략을 준비한 구는 이달 30일부터 본격적으로 시작되는 대학 정시 원서접수를 앞두고 수능시험 결과에 따라 정시 지원으로 고민하는 수험생과 학부모들에게 합격선을 가늠해 볼 수 있는 최종 점검의 시간이 될 수 있도록 적극 추진한다는 방침이다.

구는 학부모 진학아카데미와 연 2회 대학입시전략설명회를 운영하는 등 다양한 대입 제도에 따른 입시전략 정보를 제공하고 있다. 지역 내 중·고등학생 및 N수생과 학부모를 대상으로 ‘성동 입시진학상담센터’를 운영해 지난해 학부모 진학아카데미와 학생 1:1 컨설팅은 1860여 명이 참여하는 등 높은 호응도를 보이며 교육경쟁력을 높이고 입시진학 역량을 강화하고 있다.

정원오 성동구청장은 "시험을 잘 치르는 것도 중요하지만, 점수에 따른 개인별 입시전략을 잘 세우는 것이 무엇보다 중요하다"면서 "이번 입시설명회를 통해 참석하는 학생과 학부모 모두 성공적인 입시전략을 수립할 수 있기를 바란다"고 말했다.

강북구(구청장 박겸수)가 2022학년도 정시 지원전략 비대면 입시설명회를 15일 연다.

입시 설명회는 수험생들이 효과적으로 학교를 선택할 수 있도록 최신 입학정보와 진학 방향을 알려주는 자리다. 구청 유튜브 채널 ‘역사문화관광의 도시’에서 오후 3시부터 2시간가량 실시간 중계된다. 수강생들이 궁금한 사항을 질문하면 강사가 답변하는 시간도 있다.

강사로는 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속의 김완수 선덕고등학교 교사가 나선다. 김완수 강사는 수험생과 학부모에게 대학별 정시 준비법과 맞춤형 합격 전략을 제시한다. 올해 정시 모집요강과 수능 채점 분석내용도 설명할 계획이다.

설명회 참여 희망자는 별도 신청절차 없이 누구나 시청 가능하다. 유튜브에서 강북구를 검색하거나 홍보물에 있는 정보무늬(QR코드)를 읽으면 된다. 자세한 내용은 구청 교육지원과로 문의하면 안내받을 수 있다.

박겸수 강북구청장은 “이번 설명회에서 수험생들이 원하는 입시정보를 얻어 전략을 세우는 데 도움이 되길 바란다”며 “대학 입학을 꿈꾸는 학생들이 힘찬 첫걸음을 내딛을 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지원하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr