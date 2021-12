피아니스트 이혁, 佛 아니마토 콩쿠르 우승

[아시아경제 최동현 기자] 올해 세계 3대 피아노 콩쿠르로 꼽히는 쇼팽 콩쿠르 결승에 올랐던 피아니스트 이혁(21·사진)이 프랑스 아니마토 콩쿠르에서 우승을 차지했다.

클래식 매니지먼트사 에투알클래식은 피아니스트 이혁이 지난 3일부터 7일까지(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 제17회 아니마토 콩쿠르(concours international Grand Prix Animato)에서 1위에 입상했다고 10일 밝혔다. 이혁은 우승과 더불어 마주르카 특별상도 차지했다. 이혁은 부상으로 아니마토 협회가 주선하는 프랑스 주요 공연장 기획공연에 초청되며 우승 상금 3만유로(약 4000만원)와 마주르카 특별상금 2000유로를 받는다.

이혁은 쇼팽 곡만으로 과제곡이 지정된 이번 대회에서 11명이 진출한 준결승을 통해 프렐류드 Op. 28 중 7번, 돈 조반니 중 ‘우리 손을 맞잡고’ 변주곡, 소나타 3번을 연주했다. 6명이 진출한 결승 무대에서는 환상곡 Op.49를 연주해 우승을 거머쥐었다.

올해 쇼팽 콩쿠르에서 한국인으로 유일하게 결승에 오르기도 했던 이혁은 쇼팽곡에 대한 독자적인 해석을 바탕으로 이번 아니마토 콩쿠르에서도 실력을 유감없이 발휘했다. 심사는 러시아계 미국 피아니스트 올가 케른 심사위원장을 비롯해 미셀 베로프 파리 음악원 교수 등 20명이 맡았다.

아니마토 콩쿠르는 '미래 위대한 피아니스트들의 오늘'을 슬로건으로 프랑스 예술법인 아니마토 협회가 저명 피아니스트와 교육자의 추천을 받아 10대 후반부터 20대 중반까지 주요 피아노 대회 입상자들을 모아 독주회 방식으로 경연하는 대회다. 엄격한 경쟁 무대를 지향하기보다 그동안 신망 받는 피아니스트들과 교육자들이 추천하는 신인을 프랑스 음악계에 알리는 등용문 역할을 하고있다.

올해 쇼팽 콩쿠르 우승을 차지한 브루스 류를 비롯해 데니스 마추예프(1998년 차이콥스키 콩쿠르 우승), 올가 케른(2001년 반 클라이번 콩쿠르 우승), 알렉산더 코브린(2005년 반 클라이번 콩쿠르 우승), 제퍼린 폰 에카르트슈타인(2003년 퀸 엘리자베스 콩쿠르 우승), 소피아 룰략(2009년 리즈 콩쿠르 우승), 조지 리(2015년 차이콥스키 콩쿠르 준우승) 등 훗날 세계 메이저 콩쿠르 최상위권에 오른 연주자들도 일찍이 아니마토 콩쿠르를 통해 파리 음악계에서 이름을 알렸다. 한국인 중에서는 김태형과 정한빈이 입상한 바 있다.

