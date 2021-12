종근당, 한 주당 0.05주 배정 무상증자 결정

[아시아경제 공병선 기자] 종근당 종근당 185750 | 코스피 증권정보 현재가 116,500 전일대비 3,000 등락률 +2.64% 거래량 57,077 전일가 113,500 2021.12.09 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "종근당, 본업 회복하고 임상도 재개되는 2022년"'폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'[e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일 close 은 보통주 한 주당 0.05주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 9일 공시했다.

새로 발행하는 총 주식 수는 56만1939주다. 신주 배당기산일은 내년 1월1일, 신주 상장 예정일은 내년 1월25일이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr