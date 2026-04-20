종근당, ADC 항암 신약 美 글로벌 임상 첫 환자 등록

비소세포페암 및 다양한 고형암 환자 대상 임상 1/2상 진행

미국·한국 약 12개 기관 참여…유럽 등으로 임상국가 확대

종근당 종근당 close 증권정보 185750 KOSPI 현재가 88,800 전일대비 1,500 등락률 -1.66% 거래량 16,374 전일가 90,300 2026.04.20 15:07 기준 관련기사 종근당 '바이오 스파이크 가드', 24시간 살균 지속력 입증 [클릭 e종목]"종근당, 위고비로 외형성장…목표가 상향" 앱클론-종근당, 난치성 암질환 이중항체 치료제 공동개발 전 종목 시세 보기 은 항체-약물 접합체(ADC) 기반 항암 신약 CKD-703의 글로벌 임상 1/2a상 시험을 위한 미국 내 첫 환자 등록을 시작했다고 20일 밝혔다.

이번 임상은 비소세포폐암(NSCLC) 및 다양한 고형암 환자가 대상이다. 미국 MD 앤더슨 암센터를 비롯해 한국과 미국의 약 12개 기관에서 진행된다. 미국 오하이오주 소재 가브레일 암센터에서 첫 환자 등록을 시작으로 CKD-703의 안전성 및 최대내약용량(MTD)을 확인하고 개념입증(POC)을 기반으로 최적 용량을 도출하는 것을 목표로 한다.

CKD-703은 종근당이 독자 개발한 간세포성장인자 수용체(c-Met) 타겟의 단일클론항체에 차세대 ADC 플랫폼 기술을 적용해 개발 중인 약물이다. 암세포만을 선택적으로 사멸시키는 기전의 혁신적인 항암 신약 후보물질이다. 지난해 7월 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 1/2a상을 승인받은 데 이어 올해 2월 식품의약품안전처에서도 임상 계획을 승인받아 상반기 환자 등록이 시작될 예정이다. 향후 유럽 등으로 임상 국가를 확대해 나갈 계획이다.

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종근당 관계자는 "이번 미국 첫 환자 등록은 CKD-703의 글로벌 임상이 순조롭게 진행되고 있다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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