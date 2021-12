카카오페이증권, 김대홍·이승효 신임 공동대표 내정

플랫폼 채널 전략 고도화, IT 최신 기술 접목 등

카카오페이 플랫폼에 최적화된 시너지 창출 목표

[아시아경제 이민지 기자] 카카오페이 카카오페이 377300 | 코스피 증권정보 현재가 211,500 전일대비 9,500 등락률 +4.70% 거래량 1,008,745 전일가 202,000 2021.12.09 14:52 장중(20분지연) 관련기사 내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장코스피 연중 최저점 떨어진날, 공매도 1조원 폭탄 close 증권이 플랫폼 기반의 새로운 투자 문화 확산과 성장 가속화를 위해 리더십 공동대표 체제로 전환한다고 9일 밝혔다.

카카오페이증권은 김대홍 현 카카오페이증권 대표이사와 이승효 현 카카오페이 프로덕트 총괄 부사장을 신임 공동대표로 내정했다고 9일 밝혔다. 두 대표 내정자는 내년 3월 예정된 주주총회와 이사회를 거쳐 공식 대표로 선임될 예정이다.

김대홍 대표는 지난해 2월 대표로 선임되어 카카오페이증권의 출범 및 시장 안착을 이끌어왔다. 기업 경영 전반과 개인금융 서비스 부문(리테일사업)을 총괄하며 카카오페이증권의 채널을 카카오페이로 일원화하는 플랫폼 전략을 구축했다. 이를 통해 증권 서비스와 카카오페이 플랫폼 간 강결합을 일궈냈으며, '동전 모으기?알 모으기' 등 플랫폼과 결합된 새로운 서비스를 통해 단 7개의 펀드 상품으로 개인고객 대상 공모 펀드 계좌 수 업계 1위에 오르는 등 펀드 시장에 새 바람을 일으키는 데 기여했다. 이승효 대표 내정자와 오랜 기간 협업하여 준비해온 MTS도 내년 초 출시를 앞두고 있다.

이승효 신임 대표 내정에는 금융 플랫폼과 IT 프로덕트에 대한 높은 이해도를 바탕으로 채널 전략 고도화, 최신 기술 접목 등 카카오페이 플랫폼에 최적화된 시너지를 창출할 수 있다는 점이 높게 평가됐다. 이승효 대표 내정자는 2018년 5월 카카오페이 프로덕트 총괄 부사장으로 합류해 결제?송금부터 투자?보험?대출중개?자산관리 등 금융 전반을 아우르는 카카오페이의 서비스 포트폴리오를 구축, 관리하고 있다.

기술적 이해를 바탕으로 직관적 UX, 확장성 있는 백엔드 기술 솔루션 적용 등 혁신적인 금융 플랫폼 구축을 추진했으며, 심층적 데이터 분석?사용자 연구?철저한 개발 주기 관리 등 프로덕트 출시와 고도화에 대한 다양한 경험을 바탕으로 사용자 중심의 상품을 제공하고 새로운 기회를 포착하는 데 앞장서왔다. 특히, 카카오페이의 투자?자산관리 서비스를 총괄하며 카카오페이증권의 플랫폼 채널 전략을 위한 다양한 협력을 이어왔다.

김대홍 대표는 "지난 2년간 카카오페이증권과 카카오페이의 강결합을 통한 시장 안착과 공모펀드 시장에서 새로운 변화를 이끌어내며 새로운 투자 문화를 만들어가기 위한 기반을 만드는 데 주력했다면, 앞으로는 이승효 대표 내정자와 호흡을 맞춰 국내 최초 테크핀 증권사로서 더 넓은 영역에서 혁신적인 서비스가 확대될 수 있도록 최선을 다해 맡은 소임을 다할 것"이라고 밝혔다.

이승효 대표 내정자는 "카카오페이증권이 테크핀 증권사로서 본격적인 비상을 시작하는 시점에 중요한 직책을 맡게 되어 무거운 책임감과 함께 새로운 도전에 대한 설렘을 느끼고 있다"며, "3700만 명이 이용하는 카카오페이 플랫폼과의 시너지 전략을 한층 더 강화하여 카카오페이증권의 사용자가 중심이 된 혁신적인 서비스로 우리나라 투자?자산관리 문화의 변화를 이끌어낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr