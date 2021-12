일룸-LG전자 베스트샵 연계 '가구-가전 구매 원스톱' 지원

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸이 LG전자 베스트샵(하이프라자)과 함께 '일룸-LG전자 베스트샵(하이프라자) 라이프스타일 프로모션'을 진행한다고 밝혔다.

일룸-LG전자 베스트샵 라이프스타일 프로모션은 양사 브랜드의 제품을 이벤트 기간 내에 동시 구매할 경우 구매 금액별에 따른 가격 혜택과 상품권 및 사은품 증정 등 풍성한 혜택을 교차로 제공하는 이벤트다. 이번 프로모션은 2022년 5월까지 일룸 전국 매장과 LG전자 베스트샵의 로드 매장, 백화점 및 홈플러스 입점 매장 등 약 400여 군데에서 진행된다.

일룸은 LG전자 베스트샵에서 먼저 30만 원 이상의 가전을 구매한 후 자사 제품을 구매한 고객에게 구매 금액별에 따라 백화점 상품권을 차등 증정한다. LG전자 베스트샵은 일룸에서 30만원 이상의 가구 구매 후 LG전자 베스트샵 제품을 구매하면 매장별 기준에 따른 할인 혜택과 구매 금액별 사은품을 제공한다.

일룸 관계자는 "LG전자 베스트샵과 협업해 가구-가전제품 모두를 실속 있게 구매할 수 있는 기회를 마련했다"면서 "일룸은 앞으로도 타 브랜드와의 콜라보레이션 등을 통해 다양한 고객 경험과 라이프스타일에 따른 제품과 가치를 제공하기 위해 노력하겠다"고 전했다.

