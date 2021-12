광주 남부소방서, 동계 수난사고 대비 인명구조훈련 실시

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 남부소방서 119구조대원 17명을 대상으로동계 수난사고를 대비하여 인명구조훈련을 실시했다고 9일 밝혔다.

남부대학교 시립 국제수영장에서 12월 7일~ 12월 9일까지 3일간 진행된 이번 훈련은 119구조대원들의 수난 구조 능력을 높여 수난 사고에 신속히 대응하고 효율적인 구조 활동을 전개하기 위해 마련됐다.

훈련 내용으로는 ▲잠수장비를 활용한 수중 적응 및 수중탐색구조기법 훈련 ▲계절별 환경에 따른 맞춤형 수난구조 교육 실시 ▲긴급 상황에 따른 장비 미착용 프리다이빙 이론 및 실습 ▲동계 수난용 건식잠수복 착용법 등 안전사고를 준수하며 실시했다.

고중현 119재난대응단장은 “돌발상황이 많이 발생하는 겨울철 수난 사고는 철저한 사전훈련이 중요하다며 정기적인 수난 인명구조 훈련을 통해 구조대원의 수난사고 대응능력을 향상해 시민들의 소중한 생명을 지키는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

