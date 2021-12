"국내 1위 CCS 사업자될것" SK 석유개발회사의 친환경 전환

[아시아경제 최대열 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 3,500 등락률 +1.69% 거래량 150,439 전일가 207,500 2021.12.09 11:45 장중(20분지연) 관련기사 핵심 인물만 쏙쏙…위상 높아진 배터리 3사음극재 기술戰 펼치는 K배터리자국 지원 받는 中 VS 미국 동맹 맺는 韓…치열해지는 한·중 배터리 경쟁 close 석유개발사업(E&P) 자회사 SK어스온의 명성 사장은 9일 "2030년까지 국내 1위 민간 탄소 포집·저장(CCS) 사업자로 거듭나겠다"라고 말했다.

명 사장은 이날 열린 해외자원개발 심포지엄 기조연설에서 "E&P 사업의 밸류체인에서 시작과 끝을 선도하는 선순환 비즈니스 모델을 구축하겠다"며 "탐사·개발·생산 등 전 과정에서 탄소배출을 최소화하는 운영방식을 접목해 중국, 베트남 등 아시아 지역을 중심으로 사업경쟁력을 강화할 것"이라고 말했다.

SK어스온은 과거 SK이노베이션 사업부문으로 있다 지난 10월 분사해 독립경영을 시작했다. 과거 광구탐사·자원개발 등에 주력했으나 전사적으로 친환경사업을 강화하고 있다. 이산화탄소 저감설계를 적용하거나 생산가스를 재활용하는 등 탄소저감 기술을 활용해 탄소 배출량을 기존보다 35%가량 줄여나가기로 했다.

이 회사는 2030년까지 국내에 연간 200만t 규모로 이산화탄소 저장소를 확보하고 점차 규모를 늘려나가기로 했다. 명 사장은 "미래 성장 사업이자 대표적인 탈탄소 사업인 CCS를 강화해 그린 트랜스포메이션을 완성해 나갈 것"이라며 "이산화탄소 주입·저장 효율 향상·최적화, 지하 이산화탄소 거동 모니터링 등 CCS 사업에 필요한 특화기술을 본격적으로 확대하는 동시에 국내외 이산화탄소 저장소 발굴에 속도를 높이겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr