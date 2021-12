삼성D, 부사장 8명 등 24명 승진 인사…첫 40대 부사장 발탁

[아시아경제 정현진 기자] 삼성디스플레이가 9일 임원과 마스터에 대한 '2022년 정기 인사'를 실시했다. 전문성을 통해 디스플레이 기술 경쟁력 확보와 매출 확대에 기여한 인력들을 임원으로 승진시켜 주요 부문에 배치했다.

삼성디스플레이는 이날 부사장 8명, 상무 14명을 비롯해 마스터 2명, 총 24명을 승진시켰다고 밝혔다. 불확실한 경영환경 속에서 디스플레이 시장 지배력을 강화하고 미래 성장동력 확보에 기여한 인물들을 부사장으로 중용했다고 설명했다.

IP 전문 변호사로 특허괴물 등 외부의 특허침해 소송을 효과적으로 방어한 경영지원실 IP팀장 김창식 부사장, 플래그십 OLED 패널 적기개발을 주도한 중소형디스플레이사업부 PA팀장 박지용 부사장, OLED 유기재료 전문가로 장수명·고효율 발광재료 개발과 저전력·고성능 OLED 패널 신공법 개발을 주도한 중소형디스플레이사업부 공정개발팀장 이관희 부사장이 상무에서 승진했다.

또 중국 천진법인 설비효율을 극대화한 중소형디스플레이사업부 SDT법인장 이동원 부사장과 차세대 디스플레이 개발에 집중한 디스플레이연구소 선행연구팀장 겸 제품연구팀장 조성찬 부사장, 중소형 사업의 매출과 이익 극대화에 기여한 중소형디스플레이사업부 마케팅팀장 최순호 부사장, QD디스플레이의 완성도를 확보해 제품을 적기에 출시할 수 있또록 한 대형디스플레이사업부 공정개발팀장 최재범 부사장도 이번에 승진했다.

삼성디스플레이는 이번 인사로 젊은 경영진을 조기 육성할 수 있는 삼성형 패스트 트랙을 통해 모듈 공정기술 전문가인 중소형디스플레이사업부 모듈개발팀장 최열 부사장을 발탁해, 처음으로 40대 고위 임원을 배출했다. 이와 함께 3년 연속 우수 여성 인력 발탁 기조를 유지해 중소형디스플레이사업부 A영업그룹장 손서영 상무를 기용했다.

아울러 삼성디스플레이는 디스플레이 기술 선도기업으로의 위상을 강화한 인물을 '마스터'로 선임키로 했다. 이에 고분자재료 전문가로 폴더블 혁신제품의 부품개발을 주도한 중소형디스플레이사업부 폴더블개발팀 안성국 마스터와 차세대 산화물 소자 개발을 통한 패널 경쟁력 제고에 기여한 디스플레이연구소 공정연구팀 임준형 마스터가 선임됐다.

삼성디스플레이는 이번 2022년 정기 임원인사를 통해 경영진 인사를 마무리하고 조만간 조직개편과 보직인사를 실시할 예정이다.

