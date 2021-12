진원생명과학, 위스타 연구소와 니파·포와산 바이러스 예방 백신 기술이전 계약 체결

[아시아경제 장효원 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 21,650 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 348,133 전일가 21,600 2021.12.09 09:54 장중(20분지연) 관련기사 진원생명과학, 921억 규모 금전대여 결정감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"“진원생명과학” 놓치신 분, 후속株 하나 더! 임상3상관련 또 한번의 역사 기록! close 은 미국 위스타 연구소(Wistar Institute of Anatomy and Biology)가 보유한 니파(Nipah) 및 포와산(Powassan) 바이러스를 예방하는 핵산 백신 후보물질의 기술이전 계약을 체결했다고 9일 밝혔다.

진원생명과학 관계자는 “우리 회사가 보유한 핵산백신개발 플랫폼을 이용해 DNA백신 및 mRNA백신의 임상개발뿐만 아니라 니파 감염병이 확산 중인 동남아시아 백신기업들과 라이선스 사업화 기회를 갖게 됐다”고 설명했다.

이번에 이전 받은 포와산 백신 후보물질은 실험동물인 면역결핍마우스에서 포와산 바이러스를 완벽하게 예방함을 국제적 학술지 ‘PLoS Neglected Tropical Disease’ 게재를 통해 발표한 바 있다. 니파 백신은 진원생명과학 최고과학책임자 카 무투마니 박사가 위스타 연구소 재직시기에 인도에서 수행했던 연구를 토대로 개발된 것이다.

박영근 진원생명과학 대표이사는 “현재까지 승인된 니파 바이러스및 포와산 바이러스 백신과 치료제는 없다”며 “우리 회사가 보유한 핵산 백신 플랫폼과 저개발국에 적용하기 위해 개발 중인 혁신 체내전달 기술을 통해 해당 백신들이 광범위하게 공급될 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

한편 니파바이러스는 감염된 박쥐나 돼지로부터 사람에게 감염돼 심각한 뇌염을 유발하며 치사율이 40~75%에 이른다. 대부분 아시아 지역과 호주에서 풍토병으로 발병하며 특히 인도나 방글라데시에서 대규모 발병이 계속되어 왔고 지난 9월에는 인도에서 대규모 발병과 강력한 확산세를 보였다.

국제보건기구(WHO)는 니파 감염병을 10개의 우선 대응 질병 중 하나로 지정한 바 있다. 우리나라 보건당국도 국내 유입 가능성이 높아짐에 따라 우려와 함께 대비하고 있는 것으로 알려졌다.

포와산바이러스는 진드기 매개 뇌염 바이러스로 유럽지역의 풍토병으로 발병해 미국까지 전파됐으며 치사율은 20~25%이지만 심각한 뇌염을 유발하고 완치돼도 높은 비율로 영구적인 신경계 질환을 초래한다고 알려졌다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr