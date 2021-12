현대건설, 미술작품 공모전 성료…4개 작품 최종 선정

7일 예술의 전당에서 ‘H 퍼블릭 아트 어워드’ 시상식 개최

‘서울국제조각페스타2021’와 협업, 8일간 1만3000여명 관람객 참여

최종 수상작 4개 선정, 현대건설 아파트에 미술작품 설치 예정

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,900 전일대비 100 등락률 -0.20% 거래량 58,517 전일가 50,000 2021.12.09 09:29 장중(20분지연) 관련기사 둔촌주공 재건축 시공사업단 "공사비 증액 문제 없다"현대건설, 잠원동아 리모델링 사업 수주 "2년 연속 4조 클럽 눈앞"현대건설, 한국과학기술연구원과 손잡고 스마트 건설 환경 구축 close 은 지난 7일 힐스테이트 미술작품 공모전 ‘H 퍼블릭 아트 어워드 2021’ 시상식을 성료했다고 9일 밝혔다.

'H 퍼블릭 아트 어워드 2021'은 역량있는 국내 미술가를 발굴하기 위한 목적으로, 현대건설이 현대리바트 및 서울국제조각페스타2021과 협업하여 진행한 미술작품 공개 공모전이다.

지난 9월 작품 접수를 시작으로 10월 1차 내부심사를 거쳐 12개 작품이 본선에 진출했으며 12개 본선 진출작은 ‘서울국제조각페스타2021’ 행사를 통해 8일간 공개 전시됐다.

올해로 10회째를 맞는 서울국제조각페스타2021은 대한민국 최대 규모의 국제 조각 전시행사로 올해에는 오세훈 서울시장을 비롯한 정재계 인사 및 총 1만3000여 명의 관람객이 방문했다.

현대건설은 이번 전시 마지막날 최종 심사를 했으며 수상작가 4인을 선정했다. 최종 심사에는 국민대학교 최태만 교수 및 충남대학교 박찬걸 교수를 비롯해 전준호 작가, 이대영 아트디렉터 등 학계와 미술계 전문가들이 참여했다.

특히 이 행사는 작품이 설치될 각 아파트의 발주처 및 입주예정자 등을 초청해 작품을 감상하고 심사에도 참여토록 하는 등 고객과의 적극적인 소통의 기회를 제공했다.

공모전에 최종 선정된 작품은 김경일 작가의 ‘Assimilation-Bird’, 김재호 작가의 ‘꿈꾸는 도시’, 이대송 작가의 ‘Exuberance Blossom’ 마지막으로 KAP 팀의 ‘미로(ME-RO)’ 이다. 최종 수상작은 해당 관공서의 건축심의를 거쳐 각 힐스테이트 현장에 설치될 계획이다.

현대건설 관계자는 "이번 공모전을 통해 역량있는 국내 예술작가들의 우수한 작품을 현장에 도입할 수 있는 초석을 마련했다"며 "국내 최고의 아파트 브랜드를 선택해준 만큼 이러한 예술적 교감을 통한 고객과의 의사소통의 장을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr