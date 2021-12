[클릭 e종목]"LG이노텍, 광학솔루션 부문 기대 이상 실적 전망"

키움증권 보고서





[아시아경제 이민지 기자] 키움증권인 9일 LG이노텍에 대해 광학솔루션 부문의 성장으로 올해 최대 규모의 실적을 내놓을 것으로 내다봤다. 투자의견은 아웃퍼폼, 목표가는 33만원을 유지했다.

키움증권은 4분기 LG이노텍의 영업이익 추정치를 전년 동기 대비 38% 증가한 4731억원으로 제시했다. 이는 시장 예상 수준(4376억원)을 크게 상회 하는 것으로 역대 최고 실적으로 올해를 마무리할 것으로 전망됐다.

광학솔루션 부문이 기대 이상의 실적을 내놓을 것으로 분석된다. 부품 수급난으로 인한 신형 아이폰의 생산 차질 규모는 우려보다 작을 전망이다. 경쟁사 생산 차질과 부품 병목현상이 완화됨에 따라 신형 아이폰 생산량이 늘면서 회사 물량도 함께 증가하고 있다. 공급난 국면에서 주 고객 내 입지가 더욱 강화되며 고성능 센서시프트 카메라의 공급을 주도하고 있다.

아이폰 13시리즈의 수요는 긍정적인 것으로 확인된다. 카운터포인트에 따르면 4개 모델 동시 출시 효과 등에 힘입어 아이폰 13 시리즈의 출시 이후 8주간 판매량은 미국에서 전작 대비 8%, 중국에서는 20% 증가했다. 아이폰 13시리즈의 연말까지 판매량은 전작보다 21% 증가한 6300만대로 예상된다. 애플은 최근 중국 내에서도 사상 첫 점유율 1위에 올랐고 화웨이를 대체해 중국 프리미엄폰 시장에서 지배력을 강화해 나가고 있다.

김지산 키움증권 연구원은 “아이폰 12와 13의 모멘텀이 맞물려 올해 실적이 워낙 탁월하므로 내년 이익 성장이 어려울 것이란 전망이 지배적이지만 추가 성장이 가능하다면 밸류에이션 재평가가 이뤄질 것으로 예측된다”고 말했다.

긍정적인 변수로는 상반기 보급형 아이폰SE 3이 출시되고 하반기 신형 아이폰의 카메라가 개선될 수 있다는 점이다. 또 반도체 기판이 기판소재 사업부의 실적 개선을 끌어낼 것이란 점도 긍정적이다. RF-SiP와 5G안테나 기판 등 통신용 기판에서 최고의 경쟁력을 유지하며 매출 1조원대의 외형을 갖출 것으로 예상되기 때문이다. FC-BGA 시장에 진출해 지속 성장 기반을 확보하며 구조적 호황을 누릴 수 있다는 점도 긍정적이다. 수급이 빠듯한 Tape Substrate는 TV 고해상도 추세와 함께 소요량이 증가하고 포토 마스크는 10.5세대 수요가 매출 성장을 뒷받침할 것으로 보인다.

김지산 연구원은 “전장부품은 반도체 수급난 이슈를 극복하고 흑자 전환을 시도할 것”이라며 “메타버스 XR 기기 시장에서는 초기 매출 규모가 제한적이지만 카메라와 ToF 3D 센싱 모듈을 주도적으로 공급하고 있다”고 분석했다.

