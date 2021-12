손에 '너클' 끼고 여학생 폭행한 남중생…피해자 기절하기도

주먹 위력 키우는 금속 무기

인터넷 등 '호신용품'으로 판매

[아시아경제 임주형 기자] 전북 전주 한 중학교에서 남학생이 '너클'을 이용해 여학생을 폭행하는 사건이 벌어졌다. 너클은 손가락에 착용하는 금속 무기로, 기왓장을 격파할 수 있을 만큼 위험한 것으로 알려졌다.

7일 MBC '뉴스투데이'에 따르면, 최근 전주 한 중학교에서는 남학생이 여학생을 잔혹하게 폭행하는 사건이 발생했다. 이 남학생은 피해자의 배를 발로 차거나, 너클을 낀 손으로 가격했다. 당시 가해학생 주변에는 다른 학생들이 있었던 것으로 알려졌다. 한 학생이 "야, 그만해"라고 외치기도 했다.

가해학생의 폭행으로 인해 피해 여학생은 얼굴과 몸 등 신체부위 곳곳에 멍이 들었으며, 뇌진탕으로 잠깐 의식을 잃기도 한 것으로 전해졌다.

가해학생이 사용한 너클은 손가락에 끼우는 방식으로 착용하는 금속 무기다. 너클을 착용한 손은 기왓장을 격파할 수 있을 만큼 위력이 강한 것으로 알려졌다.

사람에게 치명적인 상해를 입힐 수 있을 만큼 위험한 무기이지만, 인터넷에서 '호신용 무기'로 아무 제한 없이 구매할 수 있다.

실제 '아시아경제'가 인터넷 쇼핑몰 등에 '너클'을 검색한 결과, 호신용 너클 판매처가 상당수 발견됐다. 일부 제품은 두께, 강도 등 파괴력이 강하다고 홍보하는 문구를 적기도 했다.

한편, 피해 학생의 부모는 이 매체와 인터뷰에서 "우리 집 하나밖에 없는 딸"이라며 "저 애(가해학생)가 나중에 보복이라도 하지 않을까 솔직히 무섭다"고 호소했다.

학교 관계자는 너클을 이용한 이번 폭력 사건에 대해 "감히 상상도 못 했다"라고 토로하면서도 학생 인권 문제로 인해 소지품 검사 등으로 이런 무기를 규제할 방법은 없다는 입장을 전했다.

