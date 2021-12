송영길 '100조 손실 보상' 김종인에 "4자 회동해서 방안 찾자"

[아시아경제 박준이 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 김종인 국민의힘 총괄선거대책위원장의 '100조원 규모 코로나 손실 보상' 발언과 관련해 "방안을 찾기 위해 저와 윤호중 민주당 원내대표, 김 위원장, 김기현 국민의힘 원내대표 간 4자 회동을 제안한다"고 말했다.

민주당 상임선대위원장인 송 대표는 8일 일부 언론과 화상 간담회를 하고 "소상공인을 두텁게 지원하자는 취지에는 전적으로 동의한다. 이게 선거용 레토릭이 아니고 공당의 상임선대위원장으로 책임 있게 한 말이라면 4자 회동을 해서 그 취지를 구체화하는 방안을 협상하자"면서 이같이 밝혔다.

그는 "윤석열 국민의힘 대선 후보가 최근 50조원 지원 발언을 했을 때도 우리 당은 환영 논평을 내고 원내대표 간 구체적인 논의를 해보자고 했으나 김 원내대표는 전혀 후속 조처를 하지 않았다"며 "그래서 제가 앞으로 윤 후보는 김 원내대표의 결재를 받고 말하라고 했던 것"이라고 지적했다.

또 김 위원장이 선대위 활동과 동시에 이슈 선점을 시도하는 데 대해 "김 위원장의 어젠다는 이재명 민주당 대선 후보와 같이 긴밀하게 체화되지 않아 허점이 많다"면서 "국민의힘은 김 위원장의 개인 철학인지 대선 후보나 김 원내대표의 생각인지 다 불분명하다"고 말했다.

이어 "김 위원장은 2012년에도 경제민주화 어젠다를 말했으나 결과적으로 경제 민주화는 박근혜 정권 수립 후 흔적도 없이 사라졌고 김 위원장도 팽을 당했다"면서 "그때와 무슨 차이가 있는지를 보여줘야 할 것"이라고 했다.

송 대표는 '4자 회동에서 야당이 적극 협상에 나설 경우 내년 초 추경도 추진할 수 있느냐'는 질문에는 "야당의 동의에 달려 있다고 본다"면서 "얼마든지 방안을 찾을 수 있다"고 답했다.

