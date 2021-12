[통화신용정책보고서]"글로벌 물가 1%P 오르면 국내 물가 0.26%P 상승"

한은, 통화신용정책보고서 발간

"높은 글로벌 인플레이션 압력 예상보다 장기화"

[아시아경제 장세희 기자]글로벌 물가가 1%포인트 오르면 국내 물가는 0.26%포인트 상승한다는 분석이 나왔다.

한국은행은 9일 금융통화위원회에서 의결된 통화신용정책보고서(2021년 12월)를 통해 계량모형을 이용해 글로벌 물가가 국내 물가에 미치는 영향을 분석한 결과 이같이 나타났다고 밝혔다.

한은은 2010~2021년 중 글로벌 물가가 1%포인트 오르면 국내 물가는 0.26%포인트 상승한다고 분석했다. 2000~2007년 중에는 0.1%포인트 올라간다고 밝혔다. 우리 경제의 무역 의존도가 높아짐에 따라 글로벌 물가가 국내에 미치는 영향은 과거보다 확대된 것이다.

한은은 최근 글로벌 인플레이션율과 국내 소비자물가 상승률이 동조화 현상이 크게 강화되고 있다고 설명했다. 상관계수를 보면 2000년~2007년 중에는 0.28을 기록했지만, 2010~2021년 중에는 0.78을 기록했다.

한은은 최근 높은 글로벌 인플레이션율은 수요 증대, 국제 원자재 가격 급등, 공급 병목 현상, 기후변화 등의 요인들이 복합적으로 작용한 것이라고 설명했다.

한은은 높은 글로벌 물가 오름세가 내년 상반기까지는 이어질 것으로 내다봤다. 공급 병목 해소 지연, 임금 및 기대인플레이션 상승, 주거비 물가 오름세, 기후변화 등을 종합해 볼 때 높은 물가 오름세는 당초 예상보다 장기화될 것이라고 평가했다.

특히 내년에는 주요국의 유휴생산능력이 상당 부분 줄어들면서 수요 측 물가 상승 압력이 확대될 것이라고 예상했다.

아울러 한은은 "국제 원자재 가격도 추세적 오름세를 지속할 것으로 보인다"며 "기업의 비용 부담도 추가 확대될 것"이라고 분석했다.

이외에도 글로벌 공급 병목현상 완화 전망 시점이 늦춰지고 있다는 점과 임금 오름세, 주택 가격 등도 물가 상승률을 높이는 요인으로 작용할 것이라고 분석했다.

한은은 "높은 글로벌 인플레이션 압력이 당초 예상보다 장기화될 것이라고 예상되는 만큼 국내 물가에 미치는 영향을 계속 면밀히 점검해나갈 필요가 있다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr