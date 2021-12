[아시아경제 박준이 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,670 전일대비 5 등락률 +0.14% 거래량 46,349 전일가 3,665 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 대유위니아, 부사장 3명 승진 등 22명 임원인사…내년 성남사옥 이전대유플러스, GS건설과 개발한 '갱폼용 탄소나노튜브 발열시트' 상용화'위니아 식기세척기 6인용' 출시…출하가 40만원대 close 가 투자 및 경영권 강화를 목적으로 종속회사인 위니아에이드의 주식 276만2600주를 477억원 규모에 취득하기로 결정했다고 8일 공시했다. 이는 자기자본 대비 41.6%에 해당한다.

