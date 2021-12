[아시아경제 박준이 기자] 진원생명과학 진원생명과학 011000 | 코스피 증권정보 현재가 21,600 전일대비 50 등락률 +0.23% 거래량 651,205 전일가 21,550 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 감사합니다 “비덴트”로 1억 벌었습니다! 또한번 신기록 달성할 "NFT 후속株"“진원생명과학” 놓치신 분, 후속株 하나 더! 임상3상관련 또 한번의 역사 기록! "에디슨EV" 축하드립니다! 후속株 또 갑니다, 바닥권 포착! 연속 "적중" close 은 시설자금 대여를 위해 계열회사인 브이지엑스아이에 921억원 규모로 금전대여를 결정했다고 8일 공시했다. 대여금액은 자기자본 대비 93.53%에 달한다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr