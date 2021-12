[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 교수학습센터는 2021학년도 동신반딧불 우수성과 공유회를 개최했다고 8일 밝혔다.

'동신반딧불'은 정규 교과 학습 이 외에 전공심화, 자격증 취득, 창의 학습을 위한 단계별 기초학습역량을 지원하는 보충학습 프로그램이다.

이날 행사를 통해 지난 1년간 운영했던 성공적인 학습 방법과 우수 사례를 발표하고 공유하는 시간을 가졌다.

센터는 이 같은 성과를 대내외적으로 공유하고 확산시키기 위해 사례집 발간을 추진할 계획이다.

임수진 동신대 교수학습센터장은 "지속적인 성공사례 발굴을 통해 학습역량을 강화하겠다"며 "포스트 코로나 시대에 맞는 교수-학생 간 기초·심화 학습 프로그램이 운영될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr