은행 대출 조였더니 2금융권 '풍선효과' 뚜렷…전월比 3배 급증

금융위, 11월 중 가계대출 동향 발표

[아시아경제 김진호 기자] 정부의 무리한 가계부채 총량규제에 따른 '풍선효과'로 2금융권 가계대출 증가폭이 한달 새 3배나 급증했다. 은행 문턱을 넘지 못한 차주들이 새마을금고와 신협 등 상호금융에 집중적으로 몰린 영향으로 분석된다.

금융위원회가 8일 발표한 '11월 중 가계대출 동향'에 따르면 지난달 2금융권 가계대출은 2조9000억원 증가했다. 이는 10월 증가폭(1조원)의 무려 3배에 달하는 규모다.

2금융권 가계대출 급증의 원인은 상호금융에 있다. 10월 한달 간 증가 폭이 4000억원에 불과했었는데 지난달에만 무려 2조1000억원이 늘어났다. 새마을금고가 1조4600억원, 신협이 8500억원으로 풍선효과를 주도한 것으로 나타났다.

새마을금고와 신협은 지난달 말부터 주택담보대출 등 가계대출 취급을 전면 중단하거나 대폭 축소한 상태다. 금융당국이 2금융권 풍선효과를 막기 위해 지속적으로 담보대출 비중 축소 등 포트폴리오 변경과 주 단위로 가계대출 증가 규모를 보고하도록 했지만 효과가 미미했다.

2금융권과 달리 은행권은 가계대출 증가 폭이 축소됐다. 지난달 은행권 가계대출은 2조9000억원 증가했는데 10월 증가폭(5조1000억원)에 비해 2조2000억원이나 감소했다. 주택매매 거래량 감소 등으로 주담대 증가폭이 전월 대비 크게 축소한 것이 원인으로 분석됐다. 신용대출의 경우 전월과 비슷한 수준을 기록했다.

지난달 전 금융권 가계대출은 5조9000억원 증가했다. 전월(6조1000억원)에 비해 증가폭은 소폭 축소됐으나 2금융권 풍선효과가 컸던 것으로 나타나 가계부채의 질은 더 나빠졌다고 볼 수 있다.

금융당국 관계자는 "가계부채 관리 강화방안의 차질 없는 이행 등 가계대출 연착륙을 지속 추진해 나가겠다"고 설명했다.

