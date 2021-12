라이즈 호텔 레스토랑 차르, '홀리데이 스페셜 코스' 출시

[아시아경제 김유리 기자] 라이즈 오토그래프 컬렉션의 레스토랑 차르(CHARR)는 크리스마스와 연말연시를 맞아 새로운 메뉴로 구성한 '홀리데이 스페셜 코스'를 선보인다고 8일 밝혔다.

이번 '홀리데이 코스'는 '크리스마스 스페셜 코스'와 '홀리데이 스페셜 코스' 2종으로 구성됐다. 기존 차르에서 만나볼 수 없었던 새로운 메뉴로 준비해 특별한 겨울 미식을 즐길 수 있도록 했다. 2인 이상 주문 시 다이얼제로 와인 1병도 증정한다.

'크리스마스 스페셜 코스'는 오는 24일 저녁부터 26일까지 3일간 실시한다. 연어와 아보카도 부루스게타, 김제 토마토 부라타 샐러드, 남해 홍합찜, 지리산 한우 라구 파스타, 프라임 채끝 등심 스테이크와 왕새우, 뉴욕 치즈 케이크 & 청도 모과 그라나타 구성으로 푸짐하게 즐길 수 있도록 했다. 크리스마스에 어울리는 토마토, 라구, 왕새우 등 빨간 색감의 재료를 활용해 보는 재미를 더했다.

'홀리데이 스페셜 코스'는 12월 24일 저녁부터 내년 1월4일까지 진행한다. 점심과 저녁 모두 운영하며 24일 및 27일부터 31일 기간에는 저녁 코스로 만나볼 수 있다. 산청딸기와 지리산 하몽, 푸아그라 샌드위치, 부드러운 공주 밤 벨루테, 남해 홍합 샤프론 리조또, 프라임 채끝 등심 스테이크, 달콤한 마시멜로우 초콜릿 폰당 & 청도 모과 그라니타 등이 준비됐다.

자세한 사항 확인 및 예약 문의는 라이즈 호텔 공식 홈페이지에서 할 수 있다.

