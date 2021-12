日 베이징 올림픽에 각료 파견 보류 검토…보이콧 선언한 美와 보조

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 베이징 동계올림픽에 각료 파견을 보류하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

8일 산케이신문에 따르면 일본 정부는 베이징올림픽 때 문무과학성 산하 스포츠청 무로후시 고지 장관이나 일본올림픽위원회(JOC) 야마시타 야스히로 회장을 보내는 방안을 대안으로 검토하고 있다.

미국과의 동맹관계를 고려해 미국의 외교적 보이콧과 보조를 맞추도록 명실상부한 정부 대표인 각료보다 격이 낮은 무로후시나 야마시타를 보낸다는 구상이다.

중국은 올해 7월 도쿄 하계올림픽 때 체육부 장관에 해당하는 거우중원 국가체육총국장을 파견했기 때문에 일본이 이번에 답례 파견을 해야 하는 상황이다. 거우 국장은 일본으로 따지면 각료급이다.

각료가 아닌 무로호시 스포츠청 장관은 해머던지기 선수 출신이라서 애초에 체육계 인사로 분류되며 정부 대표라는 색채가 옅다.

JOC는 공익재단법인이라서 정부 기관과는 구분된다.

다만 거우 국장이 중국 올림픽위원회 수장을 겸하고 있기 때문에 야마시타 회장을 보내는 경우 거우 국장의 카운터파트에 해당하는 것으로 해석할 여지가 있다.

도쿄신문은 일본 정부 내에서 외교적 보이콧을 선언한 미국을 배려해야 한다는 인식이 공유되고 있으며 각료를 파견에 대해서는 소극적인 의견이 대세라고 전했다.

일본 측의 주요 인사 파견은 체육 단체의 간부 정도로 하는 방안이 검토 중이라고 도쿄신문은 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr