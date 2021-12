코멕스, 전국 대형마트서 연말 맞이 할인 행사

[아시아경제 김종화 기자] 50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업이 연말을 맞아 전국 롯데마트와 이마트에서 밀폐용기 할인 행사를 실시한다고 밝혔다.

코멕스는 이번 할인 행사를 통해 냉장고 정리 및 식재료 보관이 유용하고 연말 홈파티에 제격인 밀폐용기를 풍성한 할인 혜택으로 선보인다.

롯데마트에서는 오는 15일까지 내열유리 밀폐용기 '오븐글라스' 5종을 원플러스원(1+1)으로 구매할 수 있다. 이마트에서는 오는 16일부터 29일까지 '블럭형 스텐 보관용기' 7종과 '스텐 냉동보관용기' 3종을 40% 할인 판매하고, 오븐글라스 6종은 원플러스원 할인 혜택을 제공한다.

코멕스 관계자는 "창립 50주년의 연말을 맞아 고객들이 많이 찾는 코멕스의 인기 밀폐용기를 특별한 가격에 만나볼 수 있도록 대형마트 할인행사를 준비하게 됐다"면서 "이번 프로모션으로 합리적인 가격에 밀폐용기를 장만해 냉장고와 주방 정리도 산뜻하게 해보시고 건강하고 즐거운 연말을 보내시길 바란다"고 전했다.

