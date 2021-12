한창바이오텍, ESG 경영 강화+미래 먹거리 확보… 사명변경 완료

[아시아경제 장효원 기자] 한창바이오텍 한창바이오텍 043090 | 코스닥 증권정보 현재가 1,840 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,780 2021.12.08 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 한주케미칼앤홀딩스, 한창바이오텍으로 사명 변경한주케미칼앤홀딩스 “PM·커머스 사업 신설… 연내 흑자 달성 목표”큐브앤컴퍼니 불성실공시법인 지정 close 이 사명변경을 완료하고 모회사인 한창과 신재생에너지 및 이커머스 플랫폼 사업에 속도를 낸다고 8일 밝혔다.

이번 상호변경을 통해 한창바이오텍은 공식적으로 한창 그룹사로 편입되며 계열사로서 한창이 ESG경영의 일환으로 추진하고 있는 신재생에너지 사업에 힘을 보탤 예정이다. 더불어 뉴미디어와 첨단 유통 인프라를 활용한 온라인 커머스 사업도 추진중이다.

회사 관계자는 “한창이 대주주로서의 책임경영 의지를 확고히 하며 한창바이오텍으로 사명을 변경한 만큼 모회사와 ESG 경영 기반 신재생에너지, PM 사업 등에서 시너지 효과를 극대화할 계획”이라며 “또한 유통 패러다임 변화에 맞춰 온라인 커머스 사업도 속도를 내고 있어 유의미한 성과를 달성할 수 있을 것”이라고 설명했다.

이어 “미생물을 이용한 바이오 신제품 공급을 통한 본원사업 매출 기반 사업 다각화를 통해 미래먹거리를 확보함에 따라 적자구조를 탈피하고 내년 영업이익 달성, 매출 확대 등 실적 성장을 달성할 수 있도록 집중할 계획”이라고 덧붙였다.

또한 인허가에서부터 준공까지 전 과정에서 경험과 노하우를 보유한 한창과 함께 협업을 기반으로 최근 신설한 부동산시행개발사업 총괄관리(PM) 사업에서도 벌써부터 성과를 나타내고 있다. 최근 경기도 동두천, 강원도 속초시 등 재개발 PM 사업 수주를 확보하며 실적 개선에 주력하고 있다.

한편 한창바이오텍은 기존 의약품 원료 등 바이오 사업 기반 메타버스와 NFT 등과 같은 IT기술 사업 추진에 따른 비전을 담고자 이번 상호변경을 추진하게 됐다.

