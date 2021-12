[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 한국수목원정원관리원(이하 한수정)은 오는 21일까지 한수정 캐치프레이즈 공모전을 연다고 8일 밝혔다.

공모전은 수목원·정원에 대한 국민적 관심 유도를 목적으로 열린다. 참여는 국민 누구나 가능하며 한수정을 표현하는 15자 내외의 캐치프레이즈를 제안하면 된다.

한수정은 접수한 캐치프레이즈를 모아 내·외부 위원의 심사를 거쳐 총 6점의 우수작을 선정해 시상할 계획이다. 우수작 제안자에게는 내년 1월 중 최우수상 50만원(1점), 우수상 각 30만원(2점), 장려상 각 10만원(3점)의 상금을 수여한다.

한수정 류광수 이사장은 “공모전을 통해 참신한 아이디어를 발굴·활용할 수 있길 기대한다”며 “무엇보다 공모전이 수목원·정원에 대한 국민적 관심도를 높이는 계길 바란다”고 말했다.

