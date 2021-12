[클릭 e종목] “삼성전자, CEO 프리미엄 기대”

사업부를 세트, 부품의 양대 축으로 재편

KB증권 "삼성전자 목표주가 10만원 유지"

[아시아경제 공병선 기자] 삼성전자가 새로운 사장단 인사를 단행하며 사업부를 양대 축으로 재편했다. 향후 삼성전자의 반도체 전략이 긍정적인 방향으로 변화할 것이라는 게 KB증권의 관측이다.

8일 KB증권에 따르면 삼성전자는 전날 단행된 사장단 인사를 통해 가전과 스마트폰, 반도체, 디스플레이로 구성된 4개의 사업부를 세트와 부품의 양대 축으로 재편했다. 아울러 신임 최고경영자(CEO) 2명은 기술 이해도가 높은 개발실장 출신 엔지니어다.

지금까지 삼성전자는 4개 사업부별로 구성돼 업무 과정이 다소 복잡하다는 지적을 받았다. 이번 인사 및 사업부 재편은 세트와 부품별로 개발 과정이 통합돼 일괄 처리가 가능하고 시너지 효과가 발생할 것으로 전망된다.

김동원 KB증권 연구원은 “내년부터 메타버스 등 신성장 분야의 본격적인 시장 확대를 앞두고 세트 기기 사이의 연결성이 더욱 중요하다”며 “향후 한종희 부회장의 미래 전략 수립에 긍정적 영향 미칠 것”이라고 설명했다. 아울러 그는 “부품사업에선 경계현 사장이 마케팅에 초점을 맞추기보다는 반도체와 디스플레이 부문의 선단공정 확대하고 차세대 신기수 개발에 주력할 것”이라고 덧붙였다.

향후 삼성전자의 반도체 전략에도 변화가 생길 것으로 전망된다. 지금까지 삼성전자는 메모리반도체 생산량 확대를 통해 점유율 1위를 유지해왔지만 반도체 설계 전문가로 알려진 경계현 사장이 삼성전자가 메모리반도체의 기술 리더십을 유지하고 선도하는 데 중점을 둘 것으로 예상되기 때문이다.

이에 KB증권은 삼성전자의 투자의견 ‘매수’, 목표주가 10만원을 유지했다. 전일 종가는 7만7400원이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr