김해 장유의 숙원사업 '장유여객터미널' 첫 삽 뜬다

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 오는 8일 장유 주민의 오랜 염원인 '장유여객터미널 건립사업'의 첫 삽을 뜬다고 7일 밝혔다.

장유여객터미널은 민간개발사업으로, 주식회사 삼호디엔티가 840억원을 투입해 터미널·복합상가를 2023년 말까지 준공 예정이다.

터미널은 용지면적 3952㎡, 전체면적 4584㎡에 지상 4층, 지하 1층 규모다. 승·하차장, 계류장 18면, 세차장, 판매시설, 주민편의시설 등으로 구성된다.

그간 장유 주민들은 지역 내 시외버스정류장이 3곳으로 분산돼 있어 시외·고속버스 이용 시 많은 불편을 겪고 있었으나, 터미널이 준공되면 편리한 교통을 누림과 동시에 인근 지역 경제 활성화가 될 것으로 기대된다.

허성곤 시장은 "장유여객터미널 기공을 축하한다"며 "국제안전도시 김해에 걸맞게 한 건의 안전사고 없이 주민의 염원이 담긴 터미널이 조속히 준공되기를 기원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr