‘캐치! 티니핑’ 11월 쿠팡·지마켓 인기 완구 1위

출시 후 누적 판매량 270만개, 내년 해외 완구 시장 공략

[아시아경제 김희윤 기자] 에스에이엠지엔터테인먼트(이하 SAMG)는 자사 애니메이션 ‘캐치! 티니핑’ 완구가 온라인 완구 채널 쿠팡과 지마켓에서 인기 상품 1위를 기록했다고 7일 밝혔다.

지난주 발표된 주요 유통사별 11월 집계 인기 상품 순위에 따르면 ‘캐치! 티니핑‘ 완구는 쿠팡 인형 부문과 지마켓 캐릭터·패션인형 부문에서 각각 1위를 기록했다.

아울러 오프라인 완구 전문 매장 승진완구 11월 여아 완구 부문 1위, 롯데마트 토이저러스(TOYSRUS) 완구 카테고리 상위 5위를 기록해 높은 인기를 입증했다고 회사 측은 덧붙였다.

지난해 4월 ‘캐치! 티니핑’ 완구 출시 이후 현재까지 270만 개 이상의 제품을 판매한 SAMG는 연내 시즌 2 완구 시리즈를 추가 출시하고 내년 중 본격적인 해외 완구 시장 공략에 나설 계획이다.

김수훈 SAMG 대표는 “캐치! 티니핑은 IP 구상 단계부터 애니메이션과 완구를 동시에 즐길 수 있도록 기획했고 다양한 캐릭터의 생생한 표정과 모습을 완구에 녹여내기 위해 최선을 다했다”며 “원작 애니메이션이 넷플릭스 등 글로벌 콘텐츠 플랫폼에서도 높은 인기를 얻고 있는 만큼 내년에도 해외 시장에서 큰 성과를 이뤄낼 것으로 기대한다”고 말했다.

캐치! 티니핑은 뮤지컬 업계에서도 1위를 이어가고 있다. 뮤지컬 ‘캐치! 티니핑 <프린세스 다이어리>’는 6일 기준 인터파크 아동·가족 뮤지컬 부문 예매 1위를 기록 중이다. 공연은 오는 24일부터 내년 1월 23일까지 이화여자대학교 삼성홀에서 진행된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr