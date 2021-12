삼성바이오로직스, 국제표준 품질경영시스템 인증 획득

[아시아경제 이춘희 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 877,000 전일대비 24,000 등락률 -2.66% 거래량 93,057 전일가 901,000 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 '군산형 일자리' 추진 전북 등 18곳, 일자리 창출 표창코스피, 반등 성공 '2970선' 상승 마감..."외인·기관 동반 매수 덕분"상승 반전 코스피...'2980선' 오름세 지속 close 는 7일 인천 송도 본사에서 품질경영시스템 'ISO 9001' 수여식을 개최했다고 이날 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 인증기관 영국표준협회(BSI)의 품질경영시스템 국제 표준인 ISO 9001 인증서를 삼성바이오로직스에 전달하기 위해 마련됐다. 삼성바이오로직스는 지난달 16일 ISO 9001 품질경영시스템 인증을 획득했다. 국제표준화기구(ISO)가 제정한 규격으로 제품과 서비스에 이르는 전 과정의 품질경영시스템이 국제 표준 요구사항을 만족하는지를 심사과정에서 엄격히 평가하게 된다.

삼성바이오로직스는 이번 인증을 위해 올해 초 전담 태스크포스(TF) 팀를 꾸려 심사 대비에 착수했다. 그 결과 6개월 만에 현재 가동 중인 전 공장(1~3공장)을 비롯해 위탁생산(CMO), 위탁개발(CDO) 등 전 사업 부문에서 무결점 통과 기록을 세웠다.

삼성바이오로직스는 특히 ‘기업 품질 통합 시스템’을 운영해 생산과정에서 발생하는 많은 양의 데이터를 의약품 제조 품질관리기준(cGMP)에 맞춰 디지털화하고 이를 고객사와 투명하게 공유한다는 점이 우수한 평가를 받았다고 설명했다.

존 림 삼성바이오로직스 사장은 “글로벌 위탁개발생산(CDMO) 선도기업으로서 이번 ISO 인증 획득을 통해 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)과 같은 위기 상황에서도 흔들리지 않는 내부관리 프로세스를 보여줄 수 있게 됐다”며 “고객사, 투자자 등 이해관계자의 만족을 위해 품질경영능력을 포함한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에 총력을 다할 것”이라고 말했다.

