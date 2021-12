창원시, 집단지성으로 '제2의 벤처 붐' 불 붙인다

창업 전문가 15인으로 구성된 '기술창업정책 자문위원회' 설치

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 7일 기술창업 육성을 위해 창업 전문가 15인으로 구성된 '기술창업정책 자문위원회'를 설치하고 위촉식을 개최했다.

시가 지난 5월 공포한 '기술창원 지원 조례'를 근거로 구성된 위원회에는 창업지원기관협의회, 창업단체 관계자, 전문 투자 컨설팅 기관, 특허변리사, 대학교수 등 다수의 전문가가 참여한다.

다양한 기관·단체가 참여한 만큼 기술창업 지원 종합계획 수립·시행 자문, 기술창업 기업인의 고충 해결 등 기술창업 저변 확대에 이바지할 것으로 기대된다.

이날 선출된 김병창 위원장은 "단순히 자문 활동뿐만 아니라 참여 기관 단체 간 폭넓은 소통과 네트워킹을 통해 수도권에 편중된 스타트업 지형을 개선하고 창원이 창업도시로 거듭나도록 힘을 모으겠다"고 포부를 밝혔다.

허성무 시장은 "정부의 창업 정책에 민간의 기술혁신이 발 빠르게 전개되면서 제2의 벤처 붐이 일어나고 있다"며 "자문위원회와 함께 창업인들에게 도움이 되고 필요한 정책을 만들도록 노력하겠다"고 말했다.

